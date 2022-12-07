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Угощение из селедки и чернослива с орехами наверняка понравится всем. Оно получается пикантным благодаря сочетанию остроты, сладости и пряностей.
Готовить закуску совсем просто. Потребуется немного – полчаса – времени на смешивание составляющих и несколько часов для пропитки.
Ингредиенты: слабосоленая селедка – 2 шт., репчатый лук (красный или обычный) – 1 шт., чернослив – 10 шт., грецкие орехи – 30 г, растительное масло – 2 ст. л., лимонный сок – 2 ст. л., зерновая (или обычная, но не горькая) горчица – 2 ч. л., черный молотый перец (или смесь нескольких) – по вкусу, петрушка – 4 веточки.
Пошаговый рецепт приготовления
селедки с черносливом и орехами
Селедку разрезаем вдоль пополам, очищаем от шкурки и косточек. Нарезаем полосками (не широкими и не слишком узкими).
Нарезанный полукольцами лук высыпаем в глубокую посудину. Туда же добавляем разрезанный на две части чернослив и измельченные орехи.
Сверху выкладываем селедочку. Поливаем маслом, соком лимона.
Добавляем горчицу, перец, мелко порезанную петрушку.
Тщательнейшим образом все смешиваем. После этого пересыпаем в банку, накрываем крышкой и ставим в холодное место (не на мороз) на пять – шесть часов.
Выложив пропитавшуюся закуску в салатник, подаем на стол. Ароматное и вкусное угощение готово! Приятного аппетита в новогоднюю ночь!
Ранее "Утро.ру" писало, как приготовить селедку под шубой по-особенному.
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