Побег Агаларова из России после теракта в "Крокусе": что известно

Знаменитость сам выступил с заявлением

После произошедшего в "Крокусе" теракта появились слухи, что владелец здания артист Эмин Агаларов уехал из России. Знаменитость заметили в Баку. После этого на него повалился шквал сообщений с обвинениями в бегстве и попытке скрыться от проблем.

Позже Агаларов объяснил, что в Азербайджане он стабильно бывает пару раз в неделю – там у него работа. Певец владеет премиальным курортом на берегу Каспийского моря, который называет проектом всей своей жизни. Затем он возвращается к семье в Москву на частном самолете.

Тем не менее, в минувшую среду появились новости, что Агаларов вместе с отцом снова покинул Россию, отправившись в Баку. Такие сведения в соцсетях стали распространять иноагенты. Артист решил ответить на подобные заявления спустя пару суток, опубликовав фотографию возле "Крокуса".

"Для тех, кто пишет, что я сбежал – я в Москве", – написал он.

Эмин остался недоволен тем, что кто-то распространяет о нем и теракте фейковую информацию.

Сейчас публика обсуждает, насколько в действительности "Крокус" соответствовал нормам пожарной безопасности. Владельцы здания утверждают, что проверки проводились регулярно – никаких нарушений и при строительстве, и при эксплуатации допущено не было.

Однако правоохранители недавно подтвердили слова пострадавших о том, что огонь моментально распространился по залу после поджога – это указывает на использование горючих материалов при отделке помещения.