Домашняя нутелла: рецепт быстрого десерта к чаю

Магазинное угощение легко приготовить дома

Ароматная шоколадная паста – любимое лакомство не только детей, но и взрослых. Однако необязательно приобретать угощение в магазине, его легко можно сделать в домашних условиях. Так в лакомстве будет намного меньше канцерогенов и всевозможных вредных добавок.

Ингредиенты

Пол-литра молока, один стакан сахарного песка, полстакана орехов, две большие столовые ложки какао, две большие столовые ложки муки, 65 г сливочного масла.

Пошаговый рецепт приготовления

Для шоколадной пасты подойдут любые любимые орехи. Можно взять грецкие.

Берем глубокую посуду и соединяем сухие продукты: муку, сахарный песок, какао.

Теперь добавляем немного молока (примерно 60 мл) и хорошенько перемешиваем венчиком. За счет этой небольшой манипуляции удастся избежать образования комочков. Следом выливаем оставшееся молоко и еще раз хорошенько перемешиваем.

Отправляем смесь в кастрюльку с толстым дном и доводим до кипения. Очень важно постоянно перемешивать будущее угощение.

Переходим к орехам, их нужно максимально измельчить, можно использовать блендер.

Когда крем начнет булькать, его следует убрать с огня, добавить орешки и сливочное масло. Все хорошенько перемешиваем, нутелла готова. Перед подачей ее нужно остудить.

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