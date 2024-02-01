Раскрыт список звезд, которых могут лишить имущества за фейки

Привлекать к ответственности будут всех

После принятия нового закона в России о лишении имущества за распространение фейков о ВС РФ, многие уехавшие за границу знаменитости оказались под угрозой. Мера может привести к тому, что они останутся без своей элитной недвижимости, которую так тщательно берегут. Раскрыт список звезд, против кого могут применить подобное наказание.

Общественник Виталий Бородин утверждает, что лишить имущества необходимо актрису Лию Ахеджакову. По его словам, она стоит в одном ряду по силе предательства собственной страны с Аллой Пугачевой.

"Под этот закон она попадает, жалко он не был принят раньше", – возмущается глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

Бородин утверждает, что первым от нового закона пострадал Михаил Ходорковский* – у него изъяли коттеджный поселок. И если кто-то из знаменитых людей снова решит высказаться против, то общественник пообещал жаловаться, чтобы и у остальных изымали последнее.

До этого он обращался с просьбами проверить высказывания Чулпан Хаматовой, Андрея Макаревича* и Максима Галкина*. Производство в отношении последнего на данный момент стоит на стопе – СК не нашел оснований для возбуждения дела и вернул все документы в МВД.

*признаны иноагентами по решению Минюста