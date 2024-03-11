Салат с базиликовыми фрикадельками: вкусный и оригинальный ужин

Салат с базиликовыми фрикадельками: вкусный и оригинальный ужин
Фото:freepik.com
Порадует после тяжелого рабочего дня и удивит гостей на праздничном столе

Все привыкли, что фрикадельки  —  второе блюдо. Их добавляют в суп или подают вместе с макаронами и томатной пастой. Предлагаем взглянуть на этот продукт под другим углом и приготовить из мясных митболов салат, который точно удивит и порадует всю семью. 

Ингредиенты 

Основа:

  • Листья салата  —  150 граммов. 
  • Помидор  —  1 шт. 
  • Сладкий перец  —  1 шт. 
  • Сыр брынза  —  100 граммов.
  • Салатный соус на основе базилика  —  120 граммов. 

Фрикадельки:

  • Фарш (говядина, свинина, курица)  —  500 граммов.
  • Куриные яйца  —  1 шт. 
  • Базилик  —  30 граммов. 
  • Чеснок  —  1 зубчик.
  • Овсяные хлопья  —  3 ст.л. 

Приготовление

  1. Для начала приготовим фрикадельки. Для этого доведите блендером до кремообразного состояния базилик, яйцо и чеснок. 
  2. Положите фарш в глубокую посуду, добавьте к нему получившийся соус из базилика и овсяные хлопья. Посолите, поперчите и все тщательно перемешайте до однородности. 
  3. Сформируйте из фарша некрупные фрикадельки и разложите их на противне. Запекать нужно в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15-20 минут. 
  4. Пока готовятся митболы, займемся основой. Для этого в глубокую посуду руками рвем салатные листья и заправляем базиликовым соусом. От общего объема понадобится примерно ⅔. Остальное отложите, он нам еще пригодится. 
  5. Помидоры, сыр и перец нарежьте небольшими кубиками и отправьте все в блюдо к салатным листьям. 
  6. Сверху на овощи и зелень выкладываем фрикадельки. По желанию можно их остудить, но и с горячими получается вкусно.  Осталось только полить остатками заправки и наслаждаться. Приятного аппетита! 

Ранее мы делились рецептом слоеного куриного салата. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Российские артисты бросились защищать обнаглевшую Пугачеву: появился список

Некоторые оказались на стороне экс-примадонны

Заменившие русских туристы разочаровали Турцию жадностью

Путешественники тратят недостаточно денег

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей