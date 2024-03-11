Салат с базиликовыми фрикадельками: вкусный и оригинальный ужин
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Порадует после тяжелого рабочего дня и удивит гостей на праздничном столе
Все привыкли, что фрикадельки — второе блюдо. Их добавляют в суп или подают вместе с макаронами и томатной пастой. Предлагаем взглянуть на этот продукт под другим углом и приготовить из мясных митболов салат, который точно удивит и порадует всю семью.
Ингредиенты
Основа:
Листья салата — 150 граммов.
Помидор — 1 шт.
Сладкий перец — 1 шт.
Сыр брынза — 100 граммов.
Салатный соус на основе базилика — 120 граммов.
Фрикадельки:
Фарш (говядина, свинина, курица) — 500 граммов.
Куриные яйца — 1 шт.
Базилик — 30 граммов.
Чеснок — 1 зубчик.
Овсяные хлопья — 3 ст.л.
Приготовление
Для начала приготовим фрикадельки. Для этого доведите блендером до кремообразного состояния базилик, яйцо и чеснок.
Положите фарш в глубокую посуду, добавьте к нему получившийся соус из базилика и овсяные хлопья. Посолите, поперчите и все тщательно перемешайте до однородности.
Сформируйте из фарша некрупные фрикадельки и разложите их на противне. Запекать нужно в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15-20 минут.
Пока готовятся митболы, займемся основой. Для этого в глубокую посуду руками рвем салатные листья и заправляем базиликовым соусом. От общего объема понадобится примерно ⅔. Остальное отложите, он нам еще пригодится.
Помидоры, сыр и перец нарежьте небольшими кубиками и отправьте все в блюдо к салатным листьям.
Сверху на овощи и зелень выкладываем фрикадельки. По желанию можно их остудить, но и с горячими получается вкусно. Осталось только полить остатками заправки и наслаждаться. Приятного аппетита!
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