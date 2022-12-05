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Недостаток времени – большая проблема российских домохозяек. Частенько после трудового дня и домашних забот у женщин не остается времени на то, чтобы кашеварить за плитой. Рецепт сырных маффинов с курицей поможет сэкономить время и не упасть лицом в грязь при внезапно нагрянувших друзьях.
Ингредиенты
Два куриных филе, стакан сырной стружки, половина стакана муки, половина стакана молока, два куриных яйца, 90 г сметаны, зелень.
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала нужно отправить куриное мясо в кастрюльку с водой на плиту. Пока курочка варится, переходим к начинке маффинов.
Берем сырную стружку, яйца, сметану и молоко. Все ингредиенты хорошенько перемешиваем. Можно добавить любимые специи, обязательно сдабриваем солью.
Теперь мелко нарезаем куриное мясо, смешиваем его с ароматной начинкой, засыпаем муку и добавляем зелень. Все хорошенько перемешиваем.
Будущий ужин нужно выложить в формочки для запекания кексов и отправить в духовой шкаф, предварительно разогретый до 190 градусов на 15 минут.
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