Домашний воздушный паштет: простой рецепт аппетитной закуски

Вкусное блюдо можно приготовить за полчаса

Печеночный паштет – очень сытная, полезная, а самое главное невероятно вкусная закуска. Приготовленное дома блюдо точно приведет в восторг домочадцев и гостей.

Ингредиенты

Полкило куриной печени, 150 г сливочного масла, одна луковица лука, одна морковка, парочка лавровых листиков, соль, перец, специи – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно нарезать лук половинками колечек. Морковку превращаем в стружку с помощью терки.

Теперь доводим лучок до золотистого состояния на сковороде. После этого отправляем туда морковку.

Печень нужно хорошенько вымыть и просушить салфетками. Затем нарезаем главный ингредиент паштета на небольшие кусочки.

Убираем овощи из сковороды, на их место кладем печень и немного обжариваем. Затем возвращаем овощную смесь, добавляем специи. Будущее угощение нужно тушить порядка 20 минут под крышкой.

Горошины перца убираем и пропускаем печеночно-овощную смесь через мясорубку. Осталось замешать угощение со сливочным маслом – домашний паштет готов.

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