Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Печеночный паштет – очень сытная, полезная, а самое главное невероятно вкусная закуска. Приготовленное дома блюдо точно приведет в восторг домочадцев и гостей.
Полкило куриной печени, 150 г сливочного масла, одна луковица лука, одна морковка, парочка лавровых листиков, соль, перец, специи – по вкусу.
Для начала нужно нарезать лук половинками колечек. Морковку превращаем в стружку с помощью терки.
Теперь доводим лучок до золотистого состояния на сковороде. После этого отправляем туда морковку.
Печень нужно хорошенько вымыть и просушить салфетками. Затем нарезаем главный ингредиент паштета на небольшие кусочки.
Убираем овощи из сковороды, на их место кладем печень и немного обжариваем. Затем возвращаем овощную смесь, добавляем специи. Будущее угощение нужно тушить порядка 20 минут под крышкой.
Горошины перца убираем и пропускаем печеночно-овощную смесь через мясорубку. Осталось замешать угощение со сливочным маслом – домашний паштет готов.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...