В Одессе скончался знаменитый КВНщик Александр Теплицкий

Игроки команды "Одесские джентльмены" ушли один за другим

Удивительные события произошли в культурной сфере. Буквально за одни сутки скончались сразу два участника популярной команды КВН "Одесские джентльмены". Сначала информационное пространство поразили новости о смерти бывшего капитана знаменитой команды, а также известного артиста и сценариста Светослава Пелишенко. В тот же день, 1 апреля, умер другой "одесский джентльмен" Александр Теплицкий.



Печальными новостями в социальных сетях поделилась известный в сфере кинематографа критик Сусанна Альперина. Она подчеркнула, что в шоке от превратностей злого рока. Удивительно, как бывшие коллеги могли скончаться в одной и то же время.

По поводу смерти Александра Теплицкого информации немного. Сообщается, что популярный артист юмористического жанра проживал в Одессе, там и скончался. Что послужило причиной смерти знаменитости, неизвестно.

Светослав Пелишенко скончался в возрасте 71 года. Родные и близкие также пока не выступали с заявлениями – от чего умер любимец публики, пока не сообщается. Выдающийся культурный деятель активно участвовал в создании таких легендарных телепроектов, как "Городок", "Голубой огонек на Шаболовке", "Песня года" и других. Его смерть сильно опечалила родных, коллег и поклонников.