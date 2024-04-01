Продюсер Дворцов допустил признание Орбакайте иноагентом вслед за Пугачевой

Объявлено о признании Орбакайте иноагентом
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку хотят наказать вслед за матерью

После положительного решения в отношении Аллы Пугачевой статусом иноагента могут наделить также и Кристину Орбакайте, уверен продюсер Сергей Дворцов. Он указал, что шансы на подобное решение российского Минюста у каждой артистки одинаковые.

Дворцов заявил, что Орбакайте допустила массу проступков в отношении родной страны – она до сих пор не высказала своей политической позиции, а после отмены концертов в России не поехала с благотворительным туром к солдатам. 

"Она свои обязательства перед страной, в которой столько лет зарабатывала и продолжает зарабатывать, выполнять не собирается", – говорит он.

Поэтому, по словам продюсера, вслед за Пугачевой статус иноагента получит и Кристина Орбакайте.

Дворцов указал, что своим отъездом за границу и объявлением американского тура певица показала всем, что не собирается нести никакой ответсвенности перед российским народом. Он уверен – звезду интересую только деньги, которые теперь она планирует получить на концертных площадках в США.

Ранее стало известно, что американцев возмутили цены на представления Кристины Орбакайте.

Источник: Абзац
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