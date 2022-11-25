Диетический омлет: рецепт полезного завтрака на каждый день

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Как известно, завтрак – важнейший прием пищи, который во многом определяет настрой и тонус человека на весь день. При этом важно, чтобы первое за сутки блюдо было не только сытным, полезным, но и не навредило фигуре. Беспроигрышным вариантом станет диетический омлет. С рецептом полезного завтрака справится любая хозяйка.
50 мл молока, три куриных яйца, любимые специи.
Разумеется, каждая хозяйка знает, как готовить омлет. Однако мало кто задумывался, что одна простая хитрость способна резко снизить его калорийность. Так, диетологи советуют запекать молочно-яичное блюдо в духовке, а не жарить его на сковородке, как привыкли многие.
Итак, сначала нужно разбить яйца и хорошенько взбить их венчиком в глубокой посуде. После этого добавляем туда молоко и любимые специи. Будущий аппетитный завтрак нужно аккуратно перемешать лопаткой.
Теперь выливаем яично-молочную смесь в блюдо для запекания и отправляем его в духовой шкаф. При 180 градусах сытный и полезный диетический омлет будет готов за 20 минут.
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