Королевский эксперт Марк Рош сообщил, что у Кейт Миддлтон рак толстой кишки

Точный диагноз изнуренной Кейт Миддлтон раскрыл королевский эксперт
Кейт Миддлтон. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com/
Знаменитости тяжело дается лечение

Беда в британском королевском семействе вызвала сочувствие во всем мире. Люди с огромным вниманием наблюдают за развитием событий вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Теперь появились новые данные о ее страшной болезни. Эксклюзивной информацией поделился королевский эксперт Марк Рош.

Специалист рассказал, что тесно общается с людьми, приближенными к Букингемскому дворцу. Сейчас все внимание уделяется тому, как себя чувствует принцесса. Недавно она выступила с публичным обращением и сообщила, что страдает раковой опухолью. Рош выяснил, о какой конкретно онкологии идет речь. Он утверждает, что у принцессы рак толстой кишки.

Это тяжелое заболевание, которое высасывает из Кейт Миддлтон жизненную энергию. Сейчас она очень утомлена и как никогда нуждается в поддержке родных и близких. Сообщается, что принц Уильям все свободное время проводит рядом с любимой женой и старается скрасить ее дни.

Сейчас королевское семейство проводит пасхальные каникулы в поместье в Норфолке. Наследники принцессы в курсе того, с чем пришлось столкнуться их матери. Дети тоже стараются поддерживать родительницу и верят, что она сумеет победить тяжелый недуг.

К слову, ранее всплыли другие тайны Кейт Миддлтон. Оказалось, принцесса скрывала не только рак.

Источник: dayFREURO ✓ Надежный источник
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