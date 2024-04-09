Певец Кунгуров перед смертью находился в процессе развода с супругой

Названа вероятная причина самоубийства певца Кунгурова
Евгений Кунгуров. Фото: соцсети
В личной жизни знаменитости было все запутано

Известный российский певец Евгений Кунгуров скончался. Тело артиста нашли позле подъезда его дома в центре Москвы. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, не нашли следов насильственной смерти. Известно, что за мгновения до гибели он написал несколько сообщений жене, в которых заявлял о намерении свести счеты с жизнью.

После этого супруга Кунгурова вызвала к месту спасателей и личного психиатра артиста. В последнее время он страдал от депрессивного расстройства и проходил терапию у частного специалиста. Прибывшим на место сотрудникам МЧС не удалось добраться до Евгения прежде чем он нанес себе вред.

Журналистам удалось выяснить, что в личной жизни певца были серьезные трудности. В мае прошлого года его жена Ирина подала заявление на развод, однако тогда дело до суда так и не дошло. Вероятно, супруги передумали рвать отношения. При этом в момент гибели Кунгурова женщины не было рядом – она рассказала, что была в отъезде. Не исключено, что семейные трудности и стали причиной самоубийства знаменитости.

Для артиста этот брак оказался вторым. Его первой избранницей стала актриса Наталья, с которой он познакомился в годы студентчества. Их отношения дали трещину после успеха Евгения на популярных шоу – в одном из интервью он признавался, что начал страдать от звездной болезни и уходить в кураж. Сперва это была алкогольная зависимость, а после измена с участницей шоу "Голос" Еленой Максимовой, которая окончательно добила отношения с женой.

Ранее стало известно о смерти известного КВНщика.

Источник: СтарХит
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