Мука и кипяток: делаем идеальные лепешки для всей семьи

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Домашние лепешки – вкуснейшее угощение, которое готовить можно довольно быстро и с небольшим количеством ингредиентов. Делимся рецептом, как из муки и кипятка сделать идеальное блюдо для всей семьи, которое можно подавать как к основному, так и к сладкому столу.
1. Муку смешиваем с солью и сахаром.
2. Кипятим воду в сковородке и добавляем туда муку. Замешиваем тесто на сковородке, не выключая огонь.
3. Когда вся вода впиталась, перекладываем тесто в миску. Даем остыть, присыпаем мукой и вымешиваем.
4. Смазываем тесто растительным маслом и раскатываем в колбаску.
5. Нарезаем на несколько и раскатываем в пласты.
6. Жарим на растительном масле с каждой стороны до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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