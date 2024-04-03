На Елену Степаненко подали в суд из-за наследства

Завещание хотят признать недействительным

У популярной российской артистки Елены Степаненко серьезные проблемы – на нее подали судебный иск. Претензии связаны с наследством. Соответствующее заявление попало в Хамовнический суд российской столицы. В числе ответчиков есть и фамилия знаменитости.



В иске указано, что дочь истца оставила завещание на принадлежавшие ей богатства в виде недвижимости, антикварных предметов и шедевров искусства в пользу ряда лиц, в числе которых юмористка. Заявитель утверждает, что когда документ составляли, его дочка была в неадекватном состоянии и не понимала, что творит.

Теперь мужчина требует у суда признать документ недействительным. Такая информация опубликована в заявлении пресс-центра судов общей юрисдикции Белокаменной. Пока непонятно, о каком конкретно наследстве идет речь. Исходя из предоставленной информации, получается, что некая женщина завещала свои богатства кругу лиц, в том числе, Елене Степаненко. После ее смерти отец решил оспорить завещание и подал в суд на наследников.

При этом любопытно, что ранее появилась информация о том, что звезда комического жанра Елена Степаненко получила в наследство две роскошные квартиры на юге Российской Федерации от умершей несколько лет назад близкой подруги.