Сын Газманова Филипп отказался от его фамилии

Сын отказался от фамилии Газманова: что произошло в семье
Олег Газманов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com/
Молодой человек принял вынужденное решение

У знаменитого российского певца Олега Газманова трое наследников: сыновья Родион и Филипп и дочка Марианна. Филиппа супруга артиста Марина Муравьева родила от хорошо известного всем предпринимателя Вячеслава Мавроди, но именно Олег встречал девушку из роддома и с младенчества воспитывал будущего миллионера. Олег всегда считал Филиппа таким же своим сыном и сразу же дал ему свою фамилию. Однако недавно наследник решил отказаться от нее.

Муравьева забеременела от Мавроди, когда у него начались судебные разбирательства. Достаточно быстро стало понятно, что бизнесмен надолго отправится в тюрьму, пара развелась. Вскоре за привлекательной девушкой начал ухаживать Газманов. Влюбленные уже много лет вместе и души друг в друге не чают.

Еще школьником Филипп уехал на обучение в Швейцарию, затем учился в Великобритании. Некоторое время симпатичный молодой человек работал моделью, а затем решил заняться предпринимательством в сфере транспорта. Теперь Филипп является владельцем крупной компании, выручка которой недавно превысила один миллиард рублей.

Отказаться от звучной фамилии молодому человеку пришлось из-за ситуации на международной арене. Неприятные события отразились на звездном семействе. Олега Газманова внесли в санкционный список Евросоюза еще в 2022-м году. Это может помешать бизнесу наследника, так что теперь он носит девичью фамилию своей матери – Муравьев.

К слову, ранее Олега Газманова и Вику Цыганову "отменили" на Алтае.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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