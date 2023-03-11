Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
11 марта православная церковь вспоминает жизнь знаменитого святого Порфирия Позднего. Однако в эту дату веселиться или устраивать пышные пиры не стоит – наоборот, день нужно провести скромно в смирении и аскезе. В противном случае у человека могут начаться серьезные проблемы.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК