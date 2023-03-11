Важную дату сложно назвать праздником

11 марта православная церковь вспоминает жизнь знаменитого святого Порфирия Позднего. Однако в эту дату веселиться или устраивать пышные пиры не стоит – наоборот, день нужно провести скромно в смирении и аскезе. В противном случае у человека могут начаться серьезные проблемы.





Что нельзя делать 11 марта

Приметы на 11 марта

Считалось, что на Порфирия Позднего важно показать высшим силам свое усердие и готовность трудиться. Главным требованием было ни ложиться спать до захода солнца. Лежебока, которая проведет день на диване, весь год будет мучиться разными болезнями.Также не стоит тратить лишние деньги. Необдуманные покупки вряд ли принесут вам удовлетворение.А еще, согласно приметам, в этот день не стоит колдовать над внешностью – косметические процедуры лучше перенести на более благоприятное время. Перемены во внешности могут привлечь к человеку внимание нечистой силы.Если рядом с домом воркуют голубки, скоро погода станет теплой.Напротив, если раскаркались вороны, стоит ждать ненастной погоды.Домашние любимцы провели весь день в сладком сне, значит приход теплой весны не за горами.