Организаторы подтвердили участие Орбакайте в концерте в Кремле

Орбакайте вызвали в Кремль после украинской выходки матери
Кристина Орбакайте. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость убрали из афши праздничного мероприятия

Кристина Орбакайте, которая в последнее время сталкивается с трудностями при проведении концертов по стране, до сих пор отказывается давать комментарии по поводу происходящего с Аллой Пугачевой. Певица игнорирует все вопросы на эту тему, вероятно, опасаясь потери оставшихся выступлений. И как выяснилось, у артистки есть веский повод отмалчиваться. 

По сообщениям ТАСС, Орбакайте вызвали для выступления в Кремле напраздничном концерте, посвященному Международному женскому дню. Несмотря на то, что официально в афише она не заявлена, организаторы подтверждают сведения, что никто из программы ее не убирал. 

"Да, Кристина Орбакайте будет", – рассказали в Кремлевском дворце.

Певица осталась в числе приглашенных звезд даже после украинской выходки своей матери. Ранее Алла Пугачева показала в соцсетях, как отметила свой собственный праздник – 1 марта. Она веселилась на яхте в компании друзей, пританцовывая под украинскую песню. Комментаторы в Сети пришли к выводу, что так знаменитость решила завуалированно оставить россиянам свое послание и окончательно определилась, какую сторону она поддерживает.

Как пишут СМИ, почти миллион рублей на концерт Орбакайте в Санкт-Петербурге было выделено из регионального бюджета – чиновники купили 300 билетов на ее выступление. Получит ли она гонорар за представление в Кремле не раскрывается.

Источник: ТАСС
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