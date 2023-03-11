Приметы на 12 марта: что нельзя делать на Никиту Пожарника

Приметы на 12 марта: что нельзя делать на Прокопа Перезимнего
Фото: www.unsplash.com
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День также получил название Дорогорушитель

12-е марта было важным днем для наших предков. На Руси верили, что в эту дату зимний период окончательно уступает место долгожданной весне. Наши предки считали, что после Дорогорушителя холодных деньков уже не будет.

Что нельзя делать 12 марта


Считалось, что планирование дальнего путешествия лучше отложить. В переходный день поездка далеко от дома может принести разочарование и даже закончиться плачевными последствиями.

Если человек все же уезжает, ему категорически запрещается махать рукой на прощание. Считается, что нарушение этого запрета приведет к тому, что человек никогда не вернется домой.

Также стоит воздержаться от охоты и рыбалки. Наши предки верили, что в эту дату активизируется нечистая сила, которая может строго наказать человека, дерзнувшего отправиться тревожить природу.

А еще не стоит звать в гости друзей и близких. Встреча в эту дату может привести к серьезной ссоре.


Приметы на 12 марта


Теплый ветер в эту дату обещает, что летний период будет знойным.

Если за окном зарядил дождь, лето будет пасмурным.

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