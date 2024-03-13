Сняла трусы и взяла украинский флаг: Земфира* опозорилась на концерте в Грузии

Утверждают, что артистка вела себя провокационно

После отъезда из России певица Земфира* стала выступать на заграничных площадках для российской публики. Недавно артистка выступила в Тбилиси, однако мероприятие прошло со скандалом. Люди заявили, что звезда попросту опозорилась на концерте.

В Сети появились кадры, на которых Земфира* без штанов размахивает украинским флагом, стоя возле микрофона. При этом утверждается, что и трусов на знаменитости тоже нет. К подобному поведению привело возможное состояние алкогольного опьянения исполнительницы.

Россияне остались под большим впечатлением от увиденного. В социальных сетях они не стали скрывать своей реакции от непотребного вида Земфиры* на концерте.

"Может это "белая горячка"?", "Превращение человека в обезьяну", "Это правда? На фото непонятно. Если да, это вообще за гранью!!!", "А как в Тбилиси допустили этот срам?" – пишет народ.

При этом некоторые утверждают, что снимок может оказаться фейковым – похожее фото было сделано в 2015 году, когда Земфира* также активно выступала со своими политическими взглядами на сцене.

Ранее стало известно, что Земфира* может лишиться многомиллионного заработка в России.

*признана иноагентом в России