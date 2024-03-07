Коня на скаку остановят: представительниц этих знаков зодиака боятся мужчины

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Еще с древних времен, когда появилась астрология, начали говорить о влиянии созвездий на судьбу и характере человека. Например, существуют некоторые знаки зодиака, которые выковывают сильный характер у своих "подопечных".
Женщины, рожденные под этими
созвездиями, обладают очень сильным нравом, и это порой может даже
пугать окружающих их мужчин. Эзотерики-астрологи твердо уверены, что личность во многом формируется в зависимости от того, в зоне влияния какого светила находилось Солнце в момент появления на свет человека. Верить в это или нет, решает каждый, однако на каждого скептика наверняка найдется тот, кто убеждался в правдивости гороскопов и их влиянии на нашу жизнь.
Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака катастрофически невезучи в любви.
Звезды не смогли выступить по разным причинам