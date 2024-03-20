Александр Маршал раскритиковал американские гастроли Орбакайте

Действия певицы многих удивляют

После известных событий зимы 2022-го года российские знаменитости, проживающие за границей, оказались под максимально пристальным вниманием со стороны прессы и поклонников. Желание Кристины Орбакайте жить в США многих покоробило, несмотря на то что артистка достаточно давно переехала в Америку. Теперь по персоне Орбакайте жестко прошелся популярный музыкант Александр Маршал.



В целом, в последнее время имя Кристины Орбакайте постоянно появляется в прессе. Общественники сделали все для того, чтобы отменить большой тур певицы по России, однако в некоторых городах ей выступить удалось. При этом журналистам Кристина неожиданно объявила, что якобы вовсе и не уезжала из России и продолжает жить в родной стране.

Особенно странными такие слова выглядят на фоне недавнего сомнительного решения Орбакайте по США и Канаде. Так, выяснилось, что певица собирается дать в этих странах гастрольный тур. Разумеется, российских поклонников творчества артистки такой шаг несколько озадачил. Многие относятся к западным странам с негодованием, указывая на их антироссийские действия.

Александр Маршал, отвечая на вопрос о зарубежном гастрольном туре Орбакайте высказался резко и однозначно.

"Мне плевать, где, в каких залах будет выступать тот или иной уехавший! Сколько можно писать о тех, кто не стоит такого внимания? Уехали – и фиг с ними!!!" – отвесил певице словесную оплеуху знаменитый исполнитель.