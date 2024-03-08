Время паковать чемоданы: этим знакам Зодиака светит сказочное путешествие весной

Время паковать чемоданы: этим знакам Зодиака светит сказочное путешествие весной
Фото: Manfred Bail/www.globallookpress.com
Пора подумать об отдыхе

Весна только-только начинает напоминать о себе редкими солнечными лучами. Кому-то, указывают звезды, скоро придется паковать чемоданы, чтобы отправиться в увлекательное путешествие. Вселенная выбрала всего лишь три представителя Зодиакального круга.

Девы

Вы так привыкли к постоянству, что забыли об авантюрах. И совершенно напрасно: нужно разбавить рутину и немного пошалить. К тому же, совершенно заслуженно. Звезды говорят, что вам светит приятная поездка в большой и дружной компании в далекую, теплую страну. Поэтому стоит расслабиться и просто предвкушать скорое путешествие.

Скорпион

Разбираться в тонкостях туризма – дело хорошее. А вот спонтанно столкнуться с таким неожиданным преподношением от Вселенной – совершенно иной поворот событий. Тут вам придется на практике применить полученные знания. И будьте готовы к приятным эмоциям, захватывающим поездкам по горам и прыжкам в воду. Готовьтесь!

Лев

Ваша жизнь полна ярких событий. Кажется, ничто не стоит взять все и сразу. Однако, пока вы варитесь в больших городах, другие покоряют географические горизонты. Воспользуйтесь шансом, который будет предоставлен очень, очень скоро.

А ранее мы рассказывали, кому светят большие перемены в личной жизни с открывающимися финансовыми возможностями.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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