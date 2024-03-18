82-летней Вере Алентовой стало плохо у гроба Александра Ширвиндта

В театре Сатиры продолжается церемония прощания с Александром Ширвиндтом. Очередь из желающих подойти к гробу растянулась на несколько сотен метров.

Отдать последние почести президенту театра, актеру и режиссеру пришли многие знаменитости – Юрий Назаров, Амаяк Акопян, Владимир Винокур, Александр Мохов, Игорь Золотвицкий, Владимир Урин... Не могла пропустить траурную церемонию и 82-летняя Вера Алентова.

Было видно, что ей плохо – актриса едва держалась на ногах. На помощь пришла дочь Юлия Меньшова, которая усадила звезду театра им. Пушкина на стул у гроба возле родственников покойного. Алентова постоянно плакала и было видно, что уход Ширвиндта она приняла близко к сердцу.

В 2019 году они вместе снимались в фильме "Московский романс". А когда Алентова задумала писать мемуары, то посоветовалась именно с Ширвиндтом.

"Он очень остроумный человек. И когда я с ним говорила о том, что тоже пишу книгу, то он мне сказал: "Ты имей в виду, что самое главное – это название! Подумай об этом" – рассказывала она.

Актриса в июле 2021 года похоронила своего мужа Владимира Меньшова. И с тех пор не появлялась на других траурных мероприятиях.

Напомним, Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года на 90-м году жизни в московской больнице. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.