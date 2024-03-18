Захарова дала совет главе Минобороны Британии Шаппсу искать Кейт Миддлтон

Исчезновение монаршей особы тревожит весь мир

Вот уже несколько месяцев британцы, да и жители других стран с замиранием сердца читают новости о состоянии здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Дошло до того, что даже высокопоставленные российские госслужащие вспоминают имя исчезнувшей со всех радаров представительницы королевского семейства Великобритании. С громким заявлением касательно монаршей особы выступили в российском МИД.





Как известно, любимица британцев пропала после официального заявления о том, что ей потребовалась операция на брюшной полости, затем началась продолжительная реабилитация. Однако, учитывая, что Кейт не видно уже достаточно давно, в прессе поползли слухи о том, что ее проблемы со здоровьем носят очень зловещий характер, некоторые и вовсе считают, что принцесса уже мертва.





Внимание на странную ситуацию вокруг Миддлтон обратила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она упомянула Кейт во время своего комментария по поводу скандального заявления руководителя британского Минобороны Гранта Шаппса о "сворованных выборах". Таким образом он продемонстрировал неприятие ожидаемых итогов выборов президента России.





Захарова предложила главе оборонного ведомства обратить внимание на внутренние проблемы королевства и наконец-то отыскать Кейт, которую никто не видел с начала текущего года.





"Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс", – заявила Захарова, намекая, что ситуация с исчезнувшей принцессой начала выходить за все возможные рамки.