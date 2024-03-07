Жена Михайлова показала переписку с Галкиным* после резких слов Пугачевой

Галкин* устроил перепалку с женой Михайлова после резких слов Пугачевой
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Артист пригрозил высказать все, что думает об авторе хита "Без тебя"

Два семейства Михайлова и Пугачевой-Галкина* устроили перепалку в социальных сетях. Сперва Примадонна ответила певцу на личные оскорбления, перейдя на ненормативную лексику. А после поддержать супруга решила Инна Михайлова, что Максим Галкин* тоже не оставил без ответа.

Между супругой артиста и юмористом состоялась небольшая ссора, подробности которой опубликовала женщина в своих соцсетях. Михайлова посоветовала иноагенту следить за всем, что публикует его супруга в социальных сетях, чтобы не позорить все семейство. В ответ Максим написал ей большое сообщение, высказав все, что думает по этому поводу.

Галкин* заявил, что его жена – свободный человек, который может говорить все, что посчитает нужным. Видимо, в отличие от Инны, которой приходится все согласовывать с супругом. И уж если она решила обозвать Михайлова непечатным словом, то в своих словах она была честна.

Юморист отметил, что если бы жена певца поинтересовалась его мнением о словах Михайлова, то ничего хорошего от него бы не услышала.

"Боюсь, что Вам больше понравится краткое дурак (в оригинале используется более грубое слово)", – написал Галкин*.

В ответ Инна Михайлова заявила, что все происходящие глупости не заставят ее перестать любить Пугачеву. При этом она отметила, что у каждого человека своя правда.

Ранее СМИ сообщили, что Примадонну потребовали признать иноагентом после ее обращения к Стасу Михайлову.

* признан иноагентом в России

Источник: Газета.ру
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