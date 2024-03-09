Певец Абду Шериф скончался перед собственным концертом

Внезапно умер перед концертом 8 Марта: скончался известный 52-летний певец
Фото: freepik.com/
Поклонники оплакивают любимого артиста

Перед собственным выступлением от проблем с сердцем скончался популярный марокканский эстрадный и оперный исполнитель Абду Шериф. Красивый, эффектный мужчина обладал потрясающим голосом, который влюбил в себя сотни тысяч поклонников.

Артист, на счету которого десятки красивых композиций, умер в своем родном городе Касабланке. За несколько дней до кончины его срочно госпитализировали с подозрениями на сердечный приступ. Свои последние дни обладатель великолепного голоса провел на больничной койке.

В Марокко Абду Шерифа по праву именовали "Новым соловьем". Его песни обожали не только в родной стране, но и далеко за ее пределами. Оплакивают певца сотни тысяч ценителей его творчества.

Абду Шериф. Фото: кадр из youtube

Исполнителя не стало буквально за несколько часов до начала его собственного концерта, который был намечен на вечер этого же дня.

Незадолго до ухода из жизни Абду Шерифа при схожих обстоятельствах умер еще один представитель марокканского эстрадного Олимпа Омар Шериф. Он скончался в собственном доме там же, в Касабланке. По сообщениям прессы, смерть Омара Шерифа наступила также от серьезных проблем с сердцем.

Ранее мы писали о смерти российского актера театра и кино, сыгравшего в фильме "Операция престолов".

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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