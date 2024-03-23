Фамилии Долиной, Зудиной и Веденеевой значатся среди погибших в "Крокусе"

Чудовищная трагедия забрала множество жизней невиных людей.

22 марта в Москве произошел один из самых кровавых терактов в современной истории России. Количество погибших постоянно растет и к вечеру субботы увеличилось до 133 человек. Цифра, к сожалению, не окончательная.

В связи с кровавой трагедией в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве и ряде регионов страны на ближайшие дни отменены все развлекательные мероприятия, телевизионные каналы поменяли сетку вещания, а 24 марта президентом Владимиром Путиным объявлено общенациональным днем траура.

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало предварительный список погибших при теракте. Большая часть жертв – люди среднего возраста, рожденные в 1980-х годах прошлого века.

Среди погибших в "Крокусе" – Наталья Зудина, Ирина Веденеева, Илона Долина, Анна Волкова... Теплым пятничным весеним вечером они красиво оделись и приехали в лучший концертный зал столицы на концерт любимой группы "Пикник". Но слова новой песни, которую коллектив обещал представить со сцены, обрел для несчастных страшный смысл: "Ничего, ничего не бойся // Ни огня, ни звенящую тень // Утром кровью своей умойся".

Выражаем слова огромного соболезнования родным и близким жертв этой страшной трагедии.