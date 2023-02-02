Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в Максимов день

Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в Максимов день
Фото: unsplash.com
продолжениеПриметы на 4 февраля: что нельзя делать в Тимофеев день
Обязательно устраивали пышные застолья

Пятница, 3 февраля, связана с именем преподобного Максима Иповедника, которого в народе прозвали Максимом-утешителем. Считается, что погода в этот день позволяет узнать, каким окажется будущий урожай. 

Что можно делать 3 февраля

  • Обязательно нужно было вспомнить добрым словом людей, которые когда-то пришли на помощь.
  • Супруги должны были вместе выйти во двор и, держа друг друга за руки, стряхнуть снег с деревьев. 
  • Девушки, которые хотели выйти замуж, делились с окружающими куском хлеба.

Что нельзя делать 3 февраля

  • Запрещалось выяснять отношения внутри дома. Иначе в него проникнет нечисть. 
  • Нельзя отказывать людям в помощи. Иначе святые могут наказать за это в будущем.
  • Считалось, что в этот день недопустимо ходить голодным. Поэтому хозяйки устраивали пышные застолья и угощали пирогами бедных и обездоленных. 
  • Давать кому-то соль было нежелательно. Также можно было отдать и свое семейное счастье.

Приметы на 3 февраля

  • Если заря оказалась ясной, то скоро похолодает.
  • Погода стоит солнечная – морозы будут держаться долго.
  • Хорошая погода сулит теплую весну.
  • Если зайцы бегают по полю – скоро пойдет снег.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей