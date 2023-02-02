Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в Максимов день

Обязательно устраивали пышные застолья

Пятница, 3 февраля, связана с именем преподобного Максима Иповедника, которого в народе прозвали Максимом-утешителем. Считается, что погода в этот день позволяет узнать, каким окажется будущий урожай.

Что можно делать 3 февраля

Обязательно нужно было вспомнить добрым словом людей, которые когда-то пришли на помощь.

Супруги должны были вместе выйти во двор и, держа друг друга за руки, стряхнуть снег с деревьев.

Девушки, которые хотели выйти замуж, делились с окружающими куском хлеба.

Что нельзя делать 3 февраля

Запрещалось выяснять отношения внутри дома. Иначе в него проникнет нечисть.

Нельзя отказывать людям в помощи. Иначе святые могут наказать за это в будущем.

Считалось, что в этот день недопустимо ходить голодным. Поэтому хозяйки устраивали пышные застолья и угощали пирогами бедных и обездоленных.

Давать кому-то соль было нежелательно. Также можно было отдать и свое семейное счастье.

Приметы на 3 февраля