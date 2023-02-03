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На Руси с особым вниманием относились к 4 февраля. Наши предки отмечали Тимофеев день, который ознаменовывал серьезные перемены в погодных условиях. Несмотря на то, что зимний период постепенно подходит к своему завершению, именно на Тимофея зима обычно начинает лютовать. Наши предки отмечали, что с этой датой начинаются мощные вьюги и метели.
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