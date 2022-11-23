Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день в день Федора-Мороза

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Верили, что с этого момента потепления не будет

В православии 24 ноября связано с преподобным Федором Студитом. По народным поверьям, принято называть день Студитом или Федором-Морозом, поскольку считали, что с этого момента теплых дней в ближайшее время не будет.

Что можно делать 24 ноября

  • Было принято продавать сани и открывать санный путь. 
  • Девушки традиционно по вечерам гадали на суженого с помощью головки чеснока – если там было четное число зубчиков, то скоро девицу ждало замужество.
  • Нужно было обязательно перед сном съесть соленую еду – к примеру, рыбу или овощи.
  • Обязательно выкидывали всю старую посуду с повреждениями, чтобы не притягивать в дом несчастья. 
  • Считалось, что на ужин нужно было готовить щи – тогда в семье будет счастье и здоровье. 

Что нельзя делать 24 ноября

  • Запрещалось делать подарки с полотенцами, поскольку верили, что тогда человек может сильно заболеть.
  • Готовка в плохом настроении считалась недопустимой. 
  • Старались не ставить опару после захода солнца, чтобы защитить ее от нечистой силы. 
  • Споры и конфликты любого рода были под запретом.

Приметы на 24 ноября

  • Сырой или снежный день сулит скорую оттепель.
  • Если день выдался теплым, то жди такой же зимы. 
  • Ветренный день – значит, зима будет лютовать.
  • Звездное небо сулит высокую урожайность грибов в следующем году. 
  • Если идет дождь, то тепло простоит вплоть до декабря.

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