Верили, что с этого момента потепления не будет

В православии 24 ноября связано с преподобным Федором Студитом. По народным поверьям, принято называть день Студитом или Федором-Морозом, поскольку считали, что с этого момента теплых дней в ближайшее время не будет.

Что можно делать 24 ноября

Было принято продавать сани и открывать санный путь.

Девушки традиционно по вечерам гадали на суженого с помощью головки чеснока – если там было четное число зубчиков, то скоро девицу ждало замужество.

Нужно было обязательно перед сном съесть соленую еду – к примеру, рыбу или овощи.

Обязательно выкидывали всю старую посуду с повреждениями, чтобы не притягивать в дом несчастья.

Считалось, что на ужин нужно было готовить щи – тогда в семье будет счастье и здоровье.

Что нельзя делать 24 ноября

Запрещалось делать подарки с полотенцами, поскольку верили, что тогда человек может сильно заболеть.

Готовка в плохом настроении считалась недопустимой.

Старались не ставить опару после захода солнца, чтобы защитить ее от нечистой силы.

Споры и конфликты любого рода были под запретом.

Приметы на 24 ноября