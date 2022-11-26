Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Православная церковь вспоминает 26 ноября архиепископа Иоанна Златоуста, жившего в Константинополе в IV-V веке. По поверьям, в этот день в природе все погружалось в зимнюю спячку, а предки верили, что по лесам ходит злой старик Зюзя, который притрагивается палкой к живому, превращая его в лед.
Православные всей семьей усаживались лепить пельмени. Так как крепчали морозы, сидели дома с родственниками и соседями, стараясь соревноваться в лепке и поедании пельменей. Женщины после стирки вывешивали белье не в избе, а на морозе – чтобы ветром выдувало все беды и несчастья.
Что нельзя делать в день Иоанна Златоуста
Старались не отказываться от задуманных планов, чтобы не разозлить судьбу. А еще женщины не могли шить нательные вещи, детям было принято не давать игрушки. Разговаривали только по делу. Запрещалось менять свою внешность.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК