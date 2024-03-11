Весенняя встряска для спатифиллума: десятки белых "парусов"

Весенняя встряска для спатифиллума: десятки белых "парусов"
Фото: freepik.com
Подкормка станет просто не нужна

Спатифиллум – одно из самых капризных комнатных цветов, и заставить его цвести может не каждый даже опытный цветовод. А между тем цветки его очень красивы, поэтому хозяева комнатных "джунглей" обычно пытаются все же добиться цветения.

Применяют разные подкормки, пересадки и прочие инструменты, но белый "парус" не спешит взвиться над зелеными листьями. Однако не спешите отдавать капризный цветок. Есть процедура, которая заставит его цвести.

Ее называют шокирующей, но результат, как правило, гарантированный. Суть процедуры в том, чтобы переставить горшок в непривычные условия. Лучше всего – утепленный балкон, температура на котором не ниже плюс 12 градусов. Подобное похолодание ошарашит растение. Да, и поливать его в период "выселения" лучше пореже обычного.

Это "издевательство" над цветком продолжать надо около десяти дней. Потом возвращайте изгнанника в комнату, но не на солнечную сторону, иначе стресс для него продолжится.
Если встряска будет организована правильно, в течение ближайших недель бутоны появятся даже на самом привередливом цветке – и без всяких подкормок.

Ранее мы рассказывали, как с помощью секретного раствора можно заставить активно заставить цветы даже самую капризную герань.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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