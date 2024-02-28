Бесподобный стейк в медово-горчичном соусе: от такого мяса легко сойти с ума

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Предлагаем читателям сотворить настоящее кулинарное чудо в домашних условиях – стейк, в котором будет сочетаться сахар с солью. Изюминка же будет заключаться в невероятном аромате яблока и корицы.
Потребуется четыре куска вырезки, каждая примерно по 220 граммов, лимон, салат и масло. Ну а для самого соуса нам понадобится пять столовых ложек дижонской горчицы, 1 ст. л. кальвадоса, 2 ложки яблочного сока, 1 ст. л сока лимона, ложка меда, чайная ложка молотой корицы и соль.
Способ приготовления
1. Размешиваем с кальвадосом, яблочный и лимонный сок, добавляем понемногу мед, корицу и присаливаем. Как следует размешиваем все до получения однородной констистенции.
2. Распределяем все на пару зон (в идеале, конечно, готовить на углях, но можно приготовить и на плите). На раскаленную поверхность кладем стейк, обжаривая с одной стороны в течение пары минут. Переворачиваем и промазываем готовую сторону нашим волшебным соусом.
3. Далее перекладываем стейки в зону меньшего нагрева, переворачиваем и вновь хорошо проходимся соусом. Обжаривайте до предпочтительного для вас состояния, попутно переворачивая и смазывая с обеих сторон соусом.
4. Подаем с тонко нарезанными ломтиками лимона на салатных листьях.
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