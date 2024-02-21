Привычный шашлык станет еще вкуснее, если при готовке добавить этот компонент.

Армия любителей шашлыка бессчетна. Ароматное мясо, пожаренное на шампурах и мангале, по праву носит титул любимого блюда на пикниках или загородном отдыхе. Рецепт у каждого свой. Кто-то колдует с приправами, кто-то делает особенный маринад. Итак, готовим шашлык.



Ингредиенты:

Мясо – 1 кг



Лук – 2-3 шт

Помидор – 2-3 шт

Соль, перец по вкусу

Для маринада:

Соевый соус – 3 ст л

Оливковое масло – 2 ст л

Чеснок – 2 зубчика

Лимон – 1 шт

Травы, перец – по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Смешайте сок лимона с оливковым маслом и чесноком. Можно покрошить розмарина или тимьяна.

2. Поперчите маринад и как следует размешайте.

3. Свинину или говядину нарежьте некрупно и сложите в большую чашу.

4. Вылейте маринад в чашку с мясом, постаравшись закрыть его целиком.

3. Накройте крышкой, а лучше пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Лучше до утра – промаринуется лучше.

4. При нанизывании мяса чередуйте его с помидорами, сладким перцем (если любите) и луком.

5. При жарке переворачивайте шашлыки, чтобы образовалась корочка, или просто прожаривайте минут 20.

5. Разложите шампуры или снятый с них шедевр на листы салата или зелень, которой выстелите блюдо.

Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, почему для маринада нельзя использовать алюминиевую или чугунную посуду.

