Рецепт сочного стрит-фрай из курицы: ананасы и перец добавят пикантность
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Быстрое блюдо, которое порадует любителей азиатской кухни
Стрит-фрай — жареное на сильном огне мясо, которое пользуется особенной популярностью в Азии. Однако, чтобы попробовать это блюдо, не нужно никуда ехать. Предлагаем приготовить лакомство на домашней кухне. Для этого вам потребуется не больше 20 минут.
Ингредиенты:
Филе курицы – 800 гр.
Перец сладкий – 2 шт.
Мелко нарезанный имбирь – 2 ст.л.
Ананас консервированный – 200 гр.
Уксус яблочный – 2 ст.л.
Соевый соус – 5 ст.л.
Сахар – 1 ст.л.
Крахмал кукурузный – 1 ч.л.
Приготовление:
Куриное филе следует нарезать на полоски толщиной примерно один сантиметр.
Таким же образом нашинкуйте сладкий перец. Жидкость от ананасов слейте и нарежьте небольшими кубиками ананасы.
Для того чтобы приготовить заправку для нашего стрит-фрай, необходимо смешать соевый соус, яблочный или рисовый уксус, а также сахар и кукурузный крахмал. Тщательно все перемешайте.
Разогреваем немного растительного масла в сковороде-вок или большом сотейнике. Выкладывать все филе сразу не нужно. Жарить следует партиями, чтобы курице было просторно в посуде. Иначе она будет не жариться, а томиться.
Обжаривать каждую порцию нужно примерно по 2-3 минуты. Затем отложите мясо и приступайте к обжарке овощей.
Перец держите на огне около 3 минут. Он должен стать мягким снаружи и хрустящим внутри. А затем добавьте к овощу нашинкованный имбирь.
Подержите на огне еще минуту и отправьте в сковороду курицу, ананас и заправку. 1-2 минуты и блюдо готово.
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