Рецепт сочного стрит-фрай из курицы: ананасы и перец добавят пикантность

Рецепт сочного стрит-фрай из курицы: ананасы и перец добавят пикантность
Фото:freepik.com
Быстрое блюдо, которое порадует любителей азиатской кухни

Стрит-фрай  —  жареное на сильном огне мясо, которое пользуется особенной популярностью в Азии. Однако, чтобы попробовать это блюдо, не нужно никуда ехать. Предлагаем приготовить лакомство на домашней кухне. Для этого вам потребуется не больше 20 минут. 

Ингредиенты:

  • Филе курицы – 800 гр.
  • Перец сладкий – 2 шт.
  • Мелко нарезанный имбирь – 2 ст.л. 
  • Ананас консервированный – 200 гр. 
  • Уксус яблочный – 2 ст.л. 
  • Соевый соус – 5 ст.л. 
  • Сахар – 1 ст.л. 
  • Крахмал кукурузный – 1 ч.л.

Приготовление:

  1. Куриное филе следует нарезать на полоски толщиной примерно один сантиметр. 
  2. Таким же образом нашинкуйте сладкий перец. Жидкость от ананасов слейте и нарежьте небольшими кубиками ананасы. 
  3. Для того чтобы приготовить заправку для нашего стрит-фрай, необходимо смешать соевый соус, яблочный или рисовый уксус, а также сахар и кукурузный крахмал. Тщательно все перемешайте. 
  4. Разогреваем немного растительного масла в сковороде-вок или большом сотейнике. Выкладывать все филе сразу не нужно. Жарить следует партиями, чтобы курице было просторно в посуде. Иначе она будет не жариться, а томиться. 
  5. Обжаривать каждую порцию нужно примерно по 2-3 минуты. Затем отложите мясо и приступайте к обжарке овощей.
  6. Перец держите на огне около 3 минут. Он должен стать мягким снаружи и хрустящим внутри. А затем добавьте к овощу нашинкованный имбирь. 
  7. Подержите на огне еще минуту и отправьте в сковороду курицу, ананас и заправку.  1-2 минуты и блюдо готово. 

Ранее мы делились рецептом сочной курочки с помидорами и зеленью. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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