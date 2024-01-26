Восхитительный ужин из трех ингредиентов: готово за 30 минут

Восхитительный ужин из трех ингредиентов: готово за 30 минут
Фото: www.unsplash.com
Кулинарный шедевр не требует много времени

Современным хозяйкам не с руки уделять слишком много времени приготовлению пищи. Именно поэтому доставка готовых блюд стала пользоваться небывалой популярностью. Однако ничто не сравнится по вкусу с домашней едой. Тем более, что сегодня появилось много рецептов блюд, которые можно приготовить буквально за полчаса. Например, изысканный ужин легко сварганить из трех ингредиентов.

Ингредиенты


Филе куриного бедра – полкило, картофель – 1 кг, лечо – одна банка.

Пошаговый рецепт приготовления


Для начала хорошенько вымоем мясо птицы и нарежем его на кубики средней величины. Нужно обжарить их со всех сторон на хорошо разогретой сковороде. Главная задача – запечатать мясо, чтобы сок остался внутри, так блюдо получится нежным и сочным.

Теперь нарезаем картофель на брусочки среднего размера. Ужин практически готов. Отправляем картошку к курочке и туда же выливаем банку лечо.

Затем тушим ароматное блюдо на умеренном огне до готовности картофеля и куриного мяса.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом быстрого и очень вкусного французского торта.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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