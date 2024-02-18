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Приготовить вкусный ужин и при этом не задолбаться на кухне, наверное, мечтает каждая хозяйка.
Куриная грудка в сливочно-сырном соусе – простейший ужин для всей семьи, который не оставит равнодушным никого из домочадцев.
1. Сделайте надрезы в виде ромба на грудках.
3. В сковороде нагрейте немного оливкового масла и растопите там же сливочное.
4. Обваляйте грудки в муке и стряхните излишки.
5. Обжарьте с каждой стороны по пять-шесть минут до готовности. Узнать о ней можно по золотисто-коричневому цвету мяса.
6. Покрошите чеснок ножом или чеснокодавилкой.
7. Переложите грудку на тарелку.
8. Обжарьте в глубокой сковороде или кастрюле чеснок, пока он не станет ароматным – это примерно минута.
9. Влейте стакан куриного бульона и доведите до кипения.
10. Добавьте 180 мл густых сливок и полстакана тертого пармезана.
11. Дайте соусу пару минут покипеть.
12. Добавьте специи по вкусу. Можно орегано, розмарин или тимьян.
13. Вяленые помидоры мелко покрошите. Добавьте их в соус и перемешайте.
14. Положите в соус обжаренные грудки минут на пять, чтобы прогрелись, поливая их соусом время от времени.
15. Свежую зелень (базилик или рукколу) покрошите и высыпьте в кастрюлю.
16. Можно выкладывать в тарелки с заранее отваренными макаронами или рисом.
Приятного аппетита!
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