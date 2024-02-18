Куриная грудка в сливочно-сырном соусе: простейший ужин для всей семьи

Куриная грудка в сливочно-сырном соусе: простейший ужин для всей семьи
Фото: кадр из youtube
Совершенно несложный рецепт из простых продуктов превращается в кулинарный шедевр

Приготовить вкусный ужин и при этом не задолбаться на кухне, наверное, мечтает каждая хозяйка. Куриная грудка в сливочно-сырном соусе – простейший ужин для всей семьи, который не оставит равнодушным никого из домочадцев.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 3 шт
  • Мука – 30 гр
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Куриный бульон – стакан
  • Сливки – 180 мл
  • Пармезан тертый – полстакана.
  • Вяленые помидоры – 17 гр

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Сделайте надрезы в виде ромба на грудках.

2. Посолите и поперчите с обеих сторон каждую грудку.

3. В сковороде нагрейте немного оливкового масла и растопите там же сливочное.

4. Обваляйте грудки в муке и стряхните излишки.

5. Обжарьте с каждой стороны по пять-шесть минут до готовности. Узнать о ней можно по золотисто-коричневому цвету мяса.

6. Покрошите чеснок ножом или чеснокодавилкой.

7. Переложите грудку на тарелку.

8. Обжарьте в глубокой сковороде или кастрюле чеснок, пока он не станет ароматным – это примерно минута.

9. Влейте стакан куриного бульона и доведите до кипения.

10. Добавьте 180 мл густых сливок и полстакана тертого пармезана.

11. Дайте соусу пару минут покипеть.

12. Добавьте специи по вкусу. Можно орегано, розмарин или тимьян.

13. Вяленые помидоры мелко покрошите. Добавьте их в соус и перемешайте.

14. Положите в соус обжаренные грудки минут на пять, чтобы прогрелись, поливая их соусом время от времени.

15. Свежую зелень (базилик или рукколу) покрошите и высыпьте в кастрюлю.

16. Можно выкладывать в тарелки с заранее отваренными макаронами или рисом.

Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом жареных пельменей, неимоверно вкусного блюда.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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