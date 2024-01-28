Закрытая быстро-пицца из лаваша будет уничтожена мгновенно

Сытный, вкусный завтрак или перекус готовится элементарно

Готовя завтрак или перекус, хозяйки порой задумываются: что бы такого необычного, не надоевшего поставить на стол? При этом желательно, чтобы блюдо было сытным, легким в приготовлении и не требовало многочасового стояния у плиты. Лаваш с перцем, сыром и яйцами – как раз то самое блюдо.

Ценность подобного перекуса в том, что для начинки годится все, что найдется в холодильнике: колбаса, овощи, консервация, остатки "вчерашнего" мяса или нарезки. И, конечно, лаваш. Лучше всего круглый, его проще распределить на сковородке. Хотя если готовить в духовке, то форма лаваша значения не имеет.

В нашем случае в начинку пойдут сыр, яйца, сладкий перец. Но вы можете варьировать ингредиенты как угодно – принцип останется тем же самым.

Ингредиенты

Яйца – 4 шт

Перец болгарский – 1/2

Тертый сыр – по вкусу

Нарезанная зелень – по вкусу

Лаваш – два круга.







Пошаговый способ приготовления:

1. Покрошите сладкий перец на мелкие кубики или полоски. 2. Слегка нагрейте сковородку или противень смажьте маслом, после чего выложите туда первый лист лаваша.

3. Разбейте на него яйца, посолите, выложите сыр, специи, зелень и болгарский перец. Перемешав, все это накройте вторым листом, слегка придавив его.

4. Около пяти минут блюдо готовится на среднем огне. Если вы не любите перец, вместо него можно спокойно положить грибы, мясо или что вам по душе (или нашлось в холодильнике).

5. Поджарившийся лаваш аккуратно, с помощью деревянных лопаточек, переверните на сковороде и посыпьте оставшимся сыром.

6. Оставьте на огне еще на несколько минут.

7. После этого перекладывайте на тарелку и режьте.

Сфотографировать не успеете: съедят раньше.

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