Быстрый торт на сковороде: рецепт простого десерта

Быстрый торт на сковороде: рецепт простого десерта
Фото: www.unsplash.com
Домашние будут в восторге от угощения

Очень часто российские хозяйки сталкиваются с тем, что времени на приготовление сложного десерта катастрофически не хватает. Однако существуют рецепты, которые позволяют решить эту проблему: например, отличный вкусный торт можно приготовить прямо на сковороде.

Ингредиенты


200 г сахарного песка, 150 г пшеничной муки, 200 мл молока, 100 мл растительного масла, три куриных яйца, одна упаковка разрыхлителя, три стакана какао. Для начинки – сгущенка и сливки.

Пошаговый рецепт приготовления


Для начала нужно разбить в глубокую посуду яйца. Взбиваем их венчиком и добавляем сахарный песок. Следом отправляем молоко и растительное масло. Еще раз хорошенько перемешиваем.

Осталость всыпать пшеничную муку, какао-порошок и разрыхлитель. Снова замешиваем тесто до однородной консистенции. В итоге тесто будет похоже на сметану.

Теперь печем будущие коржи на сковороде, как блины. На каждую сторону уйдет примерно по 5 минут. Всего должно получиться около шести коржей.

В качестве начинки можно использовать любимый вариант, к примеру, коржи можно промазать смесью сгущенного молока и сливок. Аппетитный торт порадует домашних.

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