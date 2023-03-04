Быстрый торт на сковороде: рецепт простого десерта

Домашние будут в восторге от угощения

Очень часто российские хозяйки сталкиваются с тем, что времени на приготовление сложного десерта катастрофически не хватает. Однако существуют рецепты, которые позволяют решить эту проблему: например, отличный вкусный торт можно приготовить прямо на сковороде.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

200 г сахарного песка, 150 г пшеничной муки, 200 мл молока, 100 мл растительного масла, три куриных яйца, одна упаковка разрыхлителя, три стакана какао. Для начинки – сгущенка и сливки.Для начала нужно разбить в глубокую посуду яйца. Взбиваем их венчиком и добавляем сахарный песок. Следом отправляем молоко и растительное масло. Еще раз хорошенько перемешиваем.Осталость всыпать пшеничную муку, какао-порошок и разрыхлитель. Снова замешиваем тесто до однородной консистенции. В итоге тесто будет похоже на сметану.Теперь печем будущие коржи на сковороде, как блины. На каждую сторону уйдет примерно по 5 минут. Всего должно получиться около шести коржей.В качестве начинки можно использовать любимый вариант, к примеру, коржи можно промазать смесью сгущенного молока и сливок. Аппетитный торт порадует домашних.