Быстрый торт на сковороде: рецепт простого десерта

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Очень часто российские хозяйки сталкиваются с тем, что времени на приготовление сложного десерта катастрофически не хватает. Однако существуют рецепты, которые позволяют решить эту проблему: например, отличный вкусный торт можно приготовить прямо на сковороде.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...