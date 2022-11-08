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Российские домохозяйки часто и подолгу стоят за плитой, изо дня в день подтверждая высокое звание хранительниц очага и домашнего уюта. Однако разборчивых домочадцев нужно радовать разнообразием. Например, привычные блюда можно приготовить по-особенному. Фаршированные яйцом котлеты точно никого не оставят равнодушным.
Восемь яиц, 700 г любимого фарша, сухари для панировки, соль и перец по вкусу.
Шесть яиц нужно сварить вкрутую, почистить и остудить.
Теперь делаем основу котлет: в фарш добавляем одно сырое яйцо, специи, соль и хорошенько вымешиваем. Получившуюся смесь нужно разделить на шесть равных частей. Из них делаем лепешки, в которые будем заворачивать яйца.
Последнее восьмое яйцо разбиваем в отдельную посуду, сдабриваем его солью и перцем.
Теперь в каждую лепешку фарша кладем вареное яичко, сворачиваем котлетку с яйцом внутри.
Все шесть колобков нужно сначала окунуть в яичную смесь, а затем обвалять в панировочных сухарях. Осталось обжарить необычный ужин на сковороде с маслом. Подавать на стол с любимым гарниром.
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