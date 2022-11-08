Привычному блюду можно дать новое звучание

Российские домохозяйки часто и подолгу стоят за плитой, изо дня в день подтверждая высокое звание хранительниц очага и домашнего уюта. Однако разборчивых домочадцев нужно радовать разнообразием. Например, привычные блюда можно приготовить по-особенному. Фаршированные яйцом котлеты точно никого не оставят равнодушным.



Ингредиенты

Восемь яиц, 700 г любимого фарша, сухари для панировки, соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шесть яиц нужно сварить вкрутую, почистить и остудить.

Теперь делаем основу котлет: в фарш добавляем одно сырое яйцо, специи, соль и хорошенько вымешиваем. Получившуюся смесь нужно разделить на шесть равных частей. Из них делаем лепешки, в которые будем заворачивать яйца.

Последнее восьмое яйцо разбиваем в отдельную посуду, сдабриваем его солью и перцем.

Теперь в каждую лепешку фарша кладем вареное яичко, сворачиваем котлетку с яйцом внутри.

Все шесть колобков нужно сначала окунуть в яичную смесь, а затем обвалять в панировочных сухарях. Осталось обжарить необычный ужин на сковороде с маслом. Подавать на стол с любимым гарниром.