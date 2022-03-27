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"Утро" предлагает вариант
ужина на скорую руку.
Капуста цветная – 300 граммов;
Одно яйцо;
Мука– 3 столовые ложки;
Молоко – 30 миллилитров;
Растительное масло;
Соль, перец, сушеный базилик.
Цветную капусту помыть и разделить на соцветия. В кастрюле вскипятить воду, посолить, положить туда капусту и отварить в течение пяти минут.
Смешать в миске молоко, соль, перец, базилик, яйцо и муку. Если кляр слишком жидкий, добавить еще муки. В отдельную миску насыпать муки.
Разогреть на сковороде подсолнечное масло.
Каждое соцветие капусты обмакнуть в кляр и затем в муку. Отправить на сковородку.
Обжарить со всех сторон до румяной корочки.
Подавать со сметанным соусом. Для этого смешайте сметану с мелко порезанной зеленью, добавьте тертый огурец, посолите и поперчите. Вместо сметаны можно взять греческий йогурт. Цветная капуста отлично дополнит блюда из рыбы и мяса. Хороша она и в качестве самостоятельного блюда.
Обжаренная цветная капуста станет вкуснее, если присыпать ее пармезаном или любым тертым сыром, пока она еще горячая.
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