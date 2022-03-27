Овощи в хрустящей оболочке прекрасно дополнят мясные или рыбные блюда

"Утро" предлагает вариант ужина на скорую руку.



Продукты

Капуста цветная – 300 граммов;

Одно яйцо;

Мука– 3 столовые ложки;

Молоко – 30 миллилитров;

Растительное масло;

Соль, перец, сушеный базилик.

Приготовление:

Цветную капусту помыть и разделить на соцветия. В кастрюле вскипятить воду, посолить, положить туда капусту и отварить в течение пяти минут.

Смешать в миске молоко, соль, перец, базилик, яйцо и муку. Если кляр слишком жидкий, добавить еще муки. В отдельную миску насыпать муки.

Разогреть на сковороде подсолнечное масло.

Каждое соцветие капусты обмакнуть в кляр и затем в муку. Отправить на сковородку.

Обжарить со всех сторон до румяной корочки.

Подавать со сметанным соусом. Для этого смешайте сметану с мелко порезанной зеленью, добавьте тертый огурец, посолите и поперчите. Вместо сметаны можно взять греческий йогурт. Цветная капуста отлично дополнит блюда из рыбы и мяса. Хороша она и в качестве самостоятельного блюда.

Обжаренная цветная капуста станет вкуснее, если присыпать ее пармезаном или любым тертым сыром, пока она еще горячая.