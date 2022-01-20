Потребуется минимум затрат

Немногие из молодежи знают о вкусном торте "Монастырская изба", который готовится без выпечки – для него требуется лишь лаваш. На удивление, в таком десерте лишь четыре ингредиента. Остальное можете добавлять по собственному вкусу. Главный нюанс – готовится такой торт быстро, а вот пропитывается достаточно долго.

Поэтому торт необходимо приготовить заранее, если хотите подать к столу. Десерт должен пропитаться в холодильнике двенадцать часов – и лишь после этого его едят.

Способ приготовления

"Монастырская изба" вообще не сложна в приготовлении. Классический вариант из нашего детства требует возни только с трубочками, однако набить руку – просто дело времени. В этом рецепте мы от канонов отходить не будем и предложим вам вариант с лавашом, который, к тому же, довольно быстро пропитывается.

Сметану нужно взбить миксером до легкой консистенции, после чего добавить сгущенку. Многие утверждают, что крайне важно, чтобы она была уже вареной – поверьте, вопрос уже на любителя. Взбейте все повторно миксером до однородного состояния.

Переходим к лавашу: нарезать его нужно на прямоугольники с шириной в пятнадцать сантиметров. А по краю выложите вишни, из которых предварительно необходимо убрать косточки. Заверните все в трубочки.

Далее начинаем смазывать кремом дно формы. Щедро смызываем и сами трубочки с вишнями. Сверху выкладываем еще трубочек, и снова сверху проводим ложкой нашим вкуснейшим кремом. Блюдо оставляем пропитываться в холодильнике на двенадцать часов – не меньше.

Когда торт пропитается, перед подачей его в качестве завершающего штриха можно обсыпать сверху тертым шоколадом.

Ингредиенты

Тонкий лаваш – 300 граммов;

Вишня – 500 граммов;

Сметана – 600 граммов;

Банка сгущенки;

Темный шоколад для посыпки – по вкусу.

Ранее "Утро" делилось рецептом торта за десять минут.