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Если времени на
приготовления к Новому году – 2022 немного, выручит простой рецепт.
Помидоры – 2 штуки;
Кукуруза – банка;
Сыр – 100 граммов;
Палочки крабовые – 200 граммов;
Хлеб – 2 кусочка;
Соль, перец по вкусу;
Майонез для заправки.
Нарежьте хлеб кубиками и подсушите на сковороде.
Помидоры и крабовые палочки тоже нарежьте кубиками. Один зубчик чеснока натрите на терке или пропустите через давилку. Твердый сыр натрите на терке.
В салатник выложите ингредиенты слоями.
Сначала идут помидоры. Сверху – чеснок и немного соли. Далее – майонез (промазывать понемногу нужно каждый слой).
Следующий слой – это крабовые палочки.
Далее идут кукуруза и тертый сыр. Сырный слой так же смажьте майонезом и сверху добавьте сухарики.
Отправьте в холодильник на час.
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