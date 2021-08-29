Помидоры с огурцами на зиму: рецепт сладкого ассорти

Проверенный способ законсервировать любимые овощи

Ассорти из помидоров и огурцов, пожалуй, самый популярный рецепт заготовки на зиму.

Ингредиенты:

Томаты – килограмм

Огурцы – 800 граммов

Сахар – 3 ст. л.

Соль – 1 ст. л.

Уксус 9-процентный – 5 ст. л.

Вода – полтора литра

Чеснок – 4 зубчика

Корень хрена

Лавровый лист – 2-3 шт.

Перец душистый и черный по 5 горошин

Несколько листьев черной смородины.

Приготовление:

Банки и крышки простерилизовать. На дно тары положить чеснок, укроп, приправы. Затем уложить огурцы, после – томаты.

Овощи в банке залить кипящей водой, подождать 20 минут, слить.

В кастрюлю налить воды, добавить сахар и соль, довести до кипения, налить в банку. Через 20 минут вылить в кастрюлю и снова прокипятить. Добавить в банки уксус, налить рассол.

Дальше осталось только закрутить крышки и дать заготовкам остыть. Ассорти из помидоров и огурцов на зиму готово.

Источник: Ютуб

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