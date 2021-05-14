От одного аппетитного вида этого блюда у многих слюнки потекут

В майские праздники не всем удалось насладиться одним из главных угощений: погода стояла неподходящая. Теперь, когда яко светит солнце, потеплело, и дожди становятся реже, можно восполнить этот недостаток – приготовить нежный и пикантный шашлык.

От аппетитного вида и насыщенного аромата этого блюда у многих слюнки потекут. А отведав румяные, прожаренные кусочки мяса, можно даже язык проглотить.

КАК ПРИГОТОВИТЬ НЕЖНЫЙ И ПИКАНТНЫЙ ШАШЛЫК НА МАНГАЛЕ

Ингредиенты: 1,5 кг бараньей или свиной шейки, 2 луковицы, 1,5 ст.л. сухой аджики из молотых сладкого и острого перцев, 2 ч.л. соли, 50 мл растительного масла без запаха, 1/2 ч.л. молотого черного перца, другие специи.

Приготовление

Сначала нужно тщательно вымыть мясо. Затем, удалив жилы и пленки, порезать его на кусочки желаемого размера.

Один лук-репку, следует очистить от шелухи и помыть. После чего натереть на самой мелкой терке и отправить к мясу вместе с выделившимся соком.

Туда же надо добавить аджику и специи по вкусу. Далее необходимо все хорошенечко вымешать – каждый кусочек мяса должен быть полностью в луковом жмыхе и пряностях. Потом оставить для маринования на час.

Вторую луковицу нужно нарезать широкими большими кольцами, засыпать в маринад с мясом. Туда же влить растительное масло.

Затем осторожно все перемешать и поставить в холод на более долгое время – до шести часов, а то и на всю ночь. Перед тем как нанизывать мясо на шампуры, стоит подержать его при комнатной температуре.

Надевая, следует чередовать кусочки мяса и кольца лука. готовится такой шашлык на углях, которые сильно раскалены. при этом важно следить за жаром, поворачивая. поднимая и опуская шампуры – для равномерной прожарки. От сухости поможет оставшийся маринад, в который добавлено 100 мл воды.

Через 20 минут шашлык нежный и пикантный готов. Его можно есть с нарезанными кружочками помидорами, кинзой, петрушкой, любимым соусом или кетчупом. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом шашлыка "по-совдеповски". Прожаренное таким способом мясо бкувально тает во рту.

Также говорилось, как избежать подгорания шашлыка без бутылки с водой. Это легко сделать, используя поваренную соль.