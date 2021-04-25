Повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка

Популярные способы маринования могут испортить мясо

Многие россияне считают, что пары часов достаточно, чтобы шашлык замариновался. Однако это мнение ошибочно, отметил повар Петр Пахомов. Мясо должно полежать в маринаде подольше.

Плохой идеей он назвал нанизывать кольца лука на шампур. Лучшим маринадом повар считает лук с солью. Йогурты и кетчупы для шашлыка лучше не использовать. Из-за большой дозы сахара в них такое мясо в итоге получится не прожаренным внутри, а снаружи обуглится. Так получается из-за того, что сахар начинает быстро гореть во время жарки шашлыка.

Еще один распространенный миф касается свежести мяса. В случае с шашлыком чем свежее, тем лучше – не работает. Лучше выбрать "созревшее" мясо, тогда оно будет мягче. Говядине нужно полежать 14 дней, свинине десять, а барашке – семь. Если вы берете мясо в магазине, лучше покупать продукцию крупных компаний. Их товары проходят государственный ветеринарный контроль – это снижает риски отравления и заражения вирусами, пишет сайт телеканала "360".

Подробнее о рецептах маринадов для шашлыка читайте в нашем материале.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей