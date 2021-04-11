Улучшить качество блюда помогут горчица и специи

Как только становится тепло, многие люди начинают выбираться на природу. Шашлык – идеальный вариант блюда, который порадует всех присутствующих. Расскажем, как приготовить маринад для свинины, чтобы мясо получилось невероятно вкусным.

Ингредиенты: горчица, репчатый лук, растительное масло, лавровый лист, черный перец в горошинах, бадьян.

Приготовление:

Измельчите лук блендером. После этого обваляйте в полученном пюре кусочки свинины. Можно воспользоваться полиэтиленовым пакетом: положите внутрь эти ингредиенты и тщательно встряхните изделие.

Затем в миску с шашлыком добавьте небольшое количество растительного масла. Оно позволит гармонично распределить вкус и аромат блюда.

Добавьте горчицу: ее количество зависит от ваших вкусовых предпочтений. Данный ингредиент способен размягчить свинину и сохранить в ней сок.

Бросьте в миску лавровый лист. Что касается черного перца, то здесь есть небольшой нюанс. Перед тем, как раздробить горошины, поджарьте их на сухой сковороде. Снимите ингредиент с плиты тогда, когда увидите, что его шероховатая поверхность стала гладкой. Прокаливание в полной мере раскроет аромат перца.

Качество мяса также улучшит бадьян. На один килограмм свинины потребуется одна раздробленная звездочка.

Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте шашлык мариноваться на два часа. После этого можно приступать к жарке блюда.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом маринада для куриного шашлыка.