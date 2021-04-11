Мясо получится сочным и нежным: как приготовить маринад для шашлыка из свинины

Улучшить качество блюда помогут горчица и специи

Как только становится тепло, многие люди начинают выбираться на природу. Шашлык – идеальный вариант блюда, который порадует всех присутствующих. Расскажем, как приготовить маринад для свинины, чтобы мясо получилось невероятно вкусным.

Ингредиенты: горчица, репчатый лук, растительное масло, лавровый лист, черный перец в горошинах, бадьян.

Приготовление:

Измельчите лук блендером. После этого обваляйте в полученном пюре кусочки свинины. Можно воспользоваться полиэтиленовым пакетом: положите внутрь эти ингредиенты и тщательно встряхните изделие.

Затем в миску с шашлыком добавьте небольшое количество растительного масла. Оно позволит гармонично распределить вкус и аромат блюда.

Добавьте горчицу: ее количество зависит от ваших вкусовых предпочтений. Данный ингредиент способен размягчить свинину и сохранить в ней сок.

Бросьте в миску лавровый лист. Что касается черного перца, то здесь есть небольшой нюанс. Перед тем, как раздробить горошины, поджарьте их на сухой сковороде. Снимите ингредиент с плиты тогда, когда увидите, что его шероховатая поверхность стала гладкой. Прокаливание в полной мере раскроет аромат перца.

Качество мяса также улучшит бадьян. На один килограмм свинины потребуется одна раздробленная звездочка.

Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте шашлык мариноваться на два часа. После этого можно приступать к жарке блюда.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом маринада для куриного шашлыка. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей