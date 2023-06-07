Какие знаки зодиака чаще склонны к измене

Некоторым людям сложнее хранить верность

Как известно, зодиакальные дома оказывают серьезное влияние на характер человека. Далеко не все люди верят в гороскопы, однако многие не раз замечали, что у определенных знаков зодиака однозначно есть схожие черты. Оказалось, что небесные тела влияют на способность человека хранить верность своему партнеру.





Лев

Рак

Скорпион

Представители этого зодиакального круга отличаются высоким уровнем жизненной энергии, уверенностью в себе и стремлением к переменам. Именно такие особенности иногда подталкивают Львов искать развлечения на стороне. Нередко они сами страдают от того, что разрушают крепкие отношения своей легкомысленностью.Раки испытывают своеобразную зависимость от бурных эмоциональных переживаний. Представителям этого зодиакального дома нужны яркие впечатления и эмоции. Именно поэтому они склонны к новым знакомствам и бесконечным интрижкам. К сожалению, переживания близкого человека по поводу неверности редко останавливают Раков от опрометчивых поступков.Скорпионы являются особенно страстными представителями зодиакальных домов – зачастую одного партнера не хватает для того, чтобы удовлетворить их потребность в любовных переживаниях. К сожалению, это приводит к тому, что некоторым представителям данного круга сложно построить крепкие отношения. Впрочем, с возрастом такие особенности постепенно сходят на нет.