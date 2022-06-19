Приметы на 20 июня: что нельзя делать в Петров пост

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Главные запреты в основном касаются еды

20 июня православная церковь отмечает начало Петрова поста. Первые упоминания о посте восходят еще к третьему веку нашей эры и связаны с деяниями апостолов Петра и Павла.

Традиции и обычаи

Так как Пасха отмечается в разные даты, то и время Поста смещается каждый год. Пост может длиться от 8 до 42 дней и начинается на 57-й день после Пасхи. 

Разрешается и даже приветствуется физический труд. Напротив, лень является большим пороком, как и безделье с долгим сном. 

Основные темы Поста связаны с питанием – как и во всех постах, нельзя употреблять мясо, молоко и яйца. По средам и пятницам нельзя есть рыбу.

Что нельзя делать в Петров пост

Главное – помнить, что Пост заключается не столько в ограничении от еды, а в очищении всей души от дурных помыслов. Поэтому необходимо дать человеку понять, что мирское не имеет значения.Пища может быть и скромной – достаточно поддерживать жизнь.

Приметы на 20 июня

  • Теплый день – богатый урожай ржи
  • Гром – к ненастью
  • Гром с места на место – к скорому граду.

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