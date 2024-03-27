Концертный директор Оркина рассказала о райдере Ивана Урганта

Строгие запреты и элитная закуска: раскрыт райдер Ивана Урганта
Иван Ургант. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com/
Артист придерживается собственных правил

Сегодня о знаменитом телеведущем Иване Урганте практически ничего не слышно. После известных событий февраля 2022 года артист повел себя неоднозначно, а затем практически пропал со всех радаров. Впрочем, интерес к звезде сохранился. Любые подробности его жизни вызывают любопытство у россиян. Так, стало известно, какой райдер именитый артист предъявляет организаторам выступлений.

Интересной информацией поделилась его концертный директор Ольга Оркина. Женщины рассказала, что в работе Иван Ургант придерживается строгих правил, кроме того, он всегда четко обозначает запреты, которые должны неукоснительно соблюдаться.

Например, Иван строго-настрого запрещает кому бы то ни было заходить в его гримерку, когда он готовится к выступлению и работает со сценарием. Также Ургант не разрешает принимающей стороне выставлять на стол алкогольные напитки. При этом неважно, насколько они будут дорогими и редкими – спиртного на столе быть не должно.

"Никакого алкоголя, даже самого элитного и бесконечно дорогого. Иван не позволяет себе выпивать в течение мероприятия", – рассказала Ольга.

А вот закуски Ивану необходимы. Он требует, чтобы в гримерке всегда стояли элитные рыбные нарезки и мясная тарелка. Также на столе должны быть овощи и фрукты, чай и кофе. Оркина отметила, что артист всегда ответственно подходит к выполнению своей работы, перед выступлением он активно готовится и настоятельно просит его не тревожить.

К слову, ранее Ургант выступил с громким заявлением по поводу отъезда из России.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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